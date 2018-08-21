В Италии из-за паводка погибли 11 туристов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших туристов из-за паводка в итальянской области Калабрия возросло до 11 человек, около 10 получили ранения, сообщает британское информагентство Reuters.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Все они входили в туристическую группу, которая исследовала ущелья и каньоны в национальном парке.

Пять человек погибли в Италии в результате ливней Все погибшие входили в состав одной туристической группы, которая исследовала ущелья и каньоны в национальном парке.

По последним данным, 23 туриста были спасены. По меньшей мере 5 человек пропали без вести. Полиция опасается, что пропасть могло гораздо больше людей, поскольку не все туристы регистрировались и посещали ущелье с официальными гидами.

Сейчас в ущелье проводится поисково-спасательная операция.-0-