21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии наркоторговец пойман за преступный бизнес спустя час после освобождения из тюрьмы, сообщают информагентства.
Полицейские арестовали 29-летнего уроженца Мали на одном из проспектов Турина. У мужчины было найдено 30 г марихуаны. При разбирательстве выяснилось, что малиец не единожды привлекался к ответственности за распространение наркотиков. Последний раз его арестовывали днем ранее, а освобожден он был за 52 минуты до нового задержания.-0-
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