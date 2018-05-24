В Италии поезд врезался в грузовик, есть жертвы

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и 18 пострадали при столкновении поезда и грузовика в Италии, сообщают информагентства.

Столкновение произошло в провинции Турин. По данным агентства ANSA, поезд направлялся из Турина в Ивреа, когда въехал в стоявшую на путях фуру. В результате столкновения состав сошел с рельсов. Два человека погибли, в том числе машинист. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются.-0-