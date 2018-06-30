В Италии появился новый штраф для туристов

Туристы в Италии рискуют быть оштрафованными на сумму до 7 тыс евро за покупку поддельных дизайнерских товаров на пляжах. Об этом сообщает Daily Мail со ссылкой на министра внутренних дел Маттео Сальвини.
Продавцы, в основном выходцы из Западной Африки, часто на итальянских пляжах пытаются продать поддельные дизайнерские вещи.
По мнению Сальвини, они наносят ущерб предприятиям, уклоняясь от налогов.
Теперь туристы в Риме и Сардинии могут быть оштрафованы, если они будут покупать солнечные очки, часы и бейсболки у таких продавцов.
Продавцам также грозит штраф от 2,4 тыс до 15,3 тыс евро.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.31 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.987 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.155 BYN
|3.174 BYN