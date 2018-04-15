В ЯНАО автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком

На 77-м километре автомобильной трассы Новый Уренгой-Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе произошло серьезное ДТП – автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщают информагентства.
На тот момент в автобусе было 17 рабочих, возвращавшихся с вахты. В результате ДТП пострадали 14 человек. На место аварии прибыл вертолет Ми-8, чтобы доставить тех, кто нуждается в медицинской помощи, в больницу.
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