В ЯНАО автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком

На 77-м километре автомобильной трассы Новый Уренгой-Ямбург в Ямало-Ненецком автономном округе произошло серьезное ДТП – автобус столкнулся с фурой. Об этом сообщают информагентства.

На тот момент в автобусе было 17 рабочих, возвращавшихся с вахты. В результате ДТП пострадали 14 человек. На место аварии прибыл вертолет Ми-8, чтобы доставить тех, кто нуждается в медицинской помощи, в больницу.