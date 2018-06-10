В Японии автомобиль протаранил супермаркет, ранены 14 человек

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль в городе Сибукава (префектура Гумма) к северо-западу от Токио протаранил местный супермаркет, пострадали 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, девять человек - в тяжелом состоянии.
55-летний водитель автомобиля не пострадал. Он арестован на месте трагедии.-0-
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