В Японии готовятся к извержению вулкана

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии степень опасности извержения вулкана Синдакэ повысили до четвертого уровня по пятибалльной шкале, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.

Вулкан Синдакэ расположен на острове Кутиноэрабу в юго-западной префектуре Кагосима. Всем жителям острова рекомендовано подготовится к эвакуации. К самому вулкану на расстояние ближе 3 км подходить запрещено.

На данный момент правительством страны был организован кризисный штаб, который будет заниматься анализом происходящего с вулканом.

Последний раз Синдакэ извергался в 2015 году. Тогда с острова были эвакуированы около 130 человек.-0-