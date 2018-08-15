В Японии готовятся к извержению вулкана

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии степень опасности извержения вулкана Синдакэ повысили до четвертого уровня по пятибалльной шкале, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.
Вулкан Синдакэ расположен на острове Кутиноэрабу в юго-западной префектуре Кагосима. Всем жителям острова рекомендовано подготовится к эвакуации. К самому вулкану на расстояние ближе 3 км подходить запрещено.
На данный момент правительством страны был организован кризисный штаб, который будет заниматься анализом происходящего с вулканом.
Последний раз Синдакэ извергался в 2015 году. Тогда с острова были эвакуированы около 130 человек.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.323 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.054 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.06 BYN
|3.08 BYN