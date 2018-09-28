В Японии отменено 200 авиарейсов из-за тайфуна "Трами"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за приближения тайфуна "Трами" отменено около 200 авиарейсов, сообщает британское издание Daily Express.
Большинство рейсов отменено в аэропорту Наха, который расположен в японской префектуре Окинава.
По данным синоптиков, тайфун "Трами" достигнет южных берегов Японии утром 29 сентября. Сейчас тайфуну присвоена вторая категория, однако не исключено, что его сила в ближайшие дни возрастет.
Население уже предупредили о сильных дождях и ветре, которые принесет тайфун. Людей просят без необходимости не покидать свои дома и соблюдать необходимые меры предосторожности. Решение об эвакуации населения пока не принималось.-0-
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