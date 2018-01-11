В Японии пассажирский поезд застрял в пути из-за сильного снегопада

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд в префектуре Ниигата (Япония) с 600 пассажирами застрял в пути из-за сильного снегопада, сообщают информагентства.

Состав из четырех вагонов следовал из города Ниигата в Нагаоку, однако застрял в районе города Сандзё. Подача электричества нарушена не была, в вагонах горит свет и работает отопление. Пассажиры не жаловались на плохое самочувствие.

Сильные снегопады на западе Японии и побережье Японского моря во многих местах привели к транспортному коллапсу. На острове Сикоку пассажирский поезд остановился в пути из-за упавшего на рельсы дерева, в городе Токусима автомобили стоят в пробках. Из-за непогоды нарушено и авиасообщение: отменяются рейсы в аэропорту Кумамото на Кюсю, а также в аэропорту Ниигаты.-0-