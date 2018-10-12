В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня в северной части Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Хоккайдо, очаг залегал на глубине 30 км.
Данных о пострадавших или разрушениях пока нет. Была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли.
В прошлом месяце на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого не менее 44 человек погибли и еще около 650 пострадали. Удар стихии вызвал многочисленные разрушения и масштабные перебои в подаче электроэнергии на севере страны.-0-
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