В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,6

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло сегодня в северной части Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Хоккайдо, очаг залегал на глубине 30 км.

Данных о пострадавших или разрушениях пока нет. Была объявлена угроза цунами, однако через несколько минут предупреждение сняли.

В прошлом месяце на Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7, в результате которого не менее 44 человек погибли и еще около 650 пострадали. Удар стихии вызвал многочисленные разрушения и масштабные перебои в подаче электроэнергии на севере страны.-0-