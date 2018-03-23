В Японии расцвела сакура и начался фестиваль Japan Cherry Blossom

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Японии зацвели сады сакуры, что знаменует начало ежегодного фестиваля Japan Cherry Blossom, сообщают информагентства.

Ожидается, что цветение сакуры в южных регионах страны, в частности, в Осаке, продолжится до начала апреля. В северных Амори, Тохоку и Хоккайдо вишневые деревья распустятся позже и будут цвести до середины апреля.

В Токио любоваться цветением сакуры можно будет примерно до 6 апреля. В японской столице также пройдет ежегодный весенний праздник Japan Cherry Blossom. Самой популярной площадкой фестиваля традиционно станет парк Синдзюку-гёэн, где в эту пору расцветают около 1,5 тыс. деревьев 75 различных видов сакуры.

Пора цветения сакуры с давних времен считается особым временем года в Японии. Традиция ханами - любования цветущими вишневыми деревьями - существует в стране уже много столетий. Зрелищный фестиваль Japan Cherry Blossom ежегодно привлекает в Японию тысячи туристов из разных стран.-0-