В Японии трактор выехал на тротуар и задавил ребенка

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Осака небольшой трактор с ковшом выехал на тротуар и врезался в группу людей. Как сообщает ТАСС, в результате аварии погиб ребенок, еще четыре человека ранены.

Водитель трактора не пострадал. Он рассказал полиции, что перепутал педали и вместо того, чтобы остановиться, выехал на тротуар.

Среди пострадавших двое детей и двое взрослых. Они были доставлены в больницу с травмами конечностей и головы.-0-