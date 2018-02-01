В Японии трактор выехал на тротуар и задавил ребенка

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Осака небольшой трактор с ковшом выехал на тротуар и врезался в группу людей. Как сообщает ТАСС, в результате аварии погиб ребенок, еще четыре человека ранены.
Водитель трактора не пострадал. Он рассказал полиции, что перепутал педали и вместо того, чтобы остановиться, выехал на тротуар.
Среди пострадавших двое детей и двое взрослых. Они были доставлены в больницу с травмами конечностей и головы.-0-
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