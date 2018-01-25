25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японском море ищут рыболовное судно "Восток", аварийный буй которого утром 25 января подал сигнал бедствия, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Сообщается о 21 человеке, находящемся на борту. В район поиска вылетели вертолеты Минобороны России и МЧС, а также самолет Бе-200 со спасателями на борту. К поискам траулера также подключился Тихоокеанский флот.

Следователи начали проверку по факту пропажи судна. Установлен точный список экипажа траулера. На месте поисков были найдены спасательные жилеты и бытовой мусор.

МЧС открыло горячую линию для родственников пропавших рыбаков.-0-