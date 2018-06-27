В Южном Судане подписали долгосрочное мирное соглашение

Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар 27 июня подписали соглашение о прекращении огня. Торжественная церемония подписания прошла в столице Судана Хартуме Договоренность вступает в силу в течение 72 часов.

Соглашение включает в себя шесть пунктов, одним из которых предусматривается освобождение военнопленных.

Вооруженный конфликт в Южном Судане, самой молодой африканской стране, начался в 2013 году. Причиной стало увольнение президентом Салвой Кииром, представителем народности динка, относящегося к народности нуэр вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. Это послужило началом гражданской войны, в результате которой погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов стали беженцами.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

Переговоры между конфликтующими сторонами Южного Судана проходили на протяжении нескольких последних дней в Хартуме. Посредником между сторонами выступал суданский президент Омар аль-Башир.