В Кабуле при взрыве у мечети погибли семь человек

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле при взрыве у мечети погибли семь человек, еще семь получили ранения, сообщают информагентства со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Афганистана Наджиба Даниша.
Он подтвердил информацию СМИ о том, что взрыв устроил смертник. Террорист подорвал себя, когда его остановили стражи порядка.
Среди погибших - один полицейский и шесть гражданских лиц.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.448 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.95 BYN
|1.964 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.4 BYN
|3.46 BYN