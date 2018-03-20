В Калифорнии пикап въехал в толпу людей недалеко от школы

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум 4 человека пострадали при наезде пикапа на группу пешеходов в американском штате Калифорния. Информация об этом была опубликована на официальной страничке в Twitter телеканала CBS.

Инцидент произошел недалеко от старшей школы Парамаунт. Все пешеходы, которые пострадали в результате наезда, являются студентами. В каком состоянии они сейчас находятся - не сообщается.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства наезда машины на людей.-0-