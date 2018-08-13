В Канаде на авиашоу упал самолет

Пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадском городе Эбботсфорд . Об этом сообщает телеканал CTV.

Биплан 1930-х годов выпуска потерял управление и упал на поле. На борту были пять человек. Они ранены. Всех пострадавших доставили в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия не сообщается.