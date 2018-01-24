В Канаде произошло столкновение автоцистерны с поездом

Автоцистерна, перевозившая этанол, столкнулась с составом в Британской Колумбии. В результате произошел сильный пожар.
Жильцов эвакуировали из соседнего района в Порт-Кокитламе, а ближайшая автомагистраль была закрыта в течение нескольких часов. Столкновение произошло на канадской тихоокеанской железной дороге.
Начальник пожарной охраны Ник Делмонико заявил во вторник, что были эвакуированы посетители и персонал ближайшего торгового центра, а также около 300 человек, живущих напротив железной дороги.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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