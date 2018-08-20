В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников полиции

Каталонская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который хотел напасть на сотрудников местного отделения полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter правоохранителей региона.
A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.— Mossos (@mossos) 20 августа 2018 г.
По их информации, около 6 утра в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона мужчина зашел в местное отделение полиции "с целью атаковать сотрудников" и достал нож. Полицейский, находившийся в этот момент в приемной, выстрелил в мужчину. Он скончался до прибытия медиков.
По версии местного издания El Mundo, подозреваемым может быть 29-летний выходец из Алжира, проживавший в Испании.
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