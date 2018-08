В Каталонии мужчина попытался напасть с ножом на сотрудников полиции

Каталонская полиция задержала вооруженного ножом мужчину, который хотел напасть на сотрудников местного отделения полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter правоохранителей региона.

A man armed with knife has acceded this morning to Cornellà's police station with the aim to attack the Police officers. The aggressor has been shot down. The facts happened a few minuts before 6 a.m.