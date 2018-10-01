В Каталонии в годовщину референдума протестующие перекрыли железную дорогу

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники независимости Каталонии перекрыли железнодорожные пути в Жироне на севере автономной области во время акции протеста, посвященной годовщине проведения референдума о независимости. Об этом сообщает BBC.

Сотни протестующих сели на рельсы и заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистраль AP-7, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря.

Также участники акции протеста перекрыли улицы, ведущие в центральную часть Барселоны. На площади Каталонии в центре города проходит митинг. В других частях автономной области также проходят акции протеста.

Кризис в стране начался после проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость Каталонии от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.

Тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями. Подавляющее большинство стран не признали независимость Каталонии.-0-