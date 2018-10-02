В Каталонии во время акций протеста пострадали более 30 полицейских

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Каталонии в результате акций протеста пострадали более 30 полицейских, сообщает испанская газета El Pais.

По данным полиции, около 20 стражей порядка пострадали в Барселоне у здания парламента. Также крупные стычки демонстрантов с полицией произошли в испанском городе Жирона.

В Каталонии 1 октября прошли крупные акции протеста, посвященные годовщине проведения референдума о независимости региона. По данным Euronews, только в Барселоне на акции собрались около 180 тыс. человек. В центре города состоялось шествие под лозунгом "1 октября не забудем, не простим". Демонстранты сжигали флаги Испании и предприняли попытку занять здание каталонского парламента.

Сторонники независимости Каталонии также перекрыли железнодорожные пути в Жироне, блокировали автомагистраль AP-7, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря.

Кризис в Испании начался после проведения референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. В ходе голосования 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным.

По данным Euronews, последние социологические исследования показывают, что вопрос о статусе региона еще больше раскалывает общество. Примерно половина респондентов выступает за отделение от Испании.-0-

Фото El Pais