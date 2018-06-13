В Казахстане учрежден Национальный день домбры

13 июня, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об учреждении Национального дня домбры, сообщает пресс-служба Акорды.
"В целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности постановляю: определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры", - говорится в указе.
Правительству Казахстана поручено принять меры по реализации указа. Контроль за его исполнением возложен на Администрацию Президента. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Домбра - струнный щипковый музыкальный инструмент. Казахская домбра выполнена из цельного куска дерева и имеет две струны. Используется современными исполнителями.-0-
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