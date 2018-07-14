В Кемерово начали сносить торговый центр "Зимняя вишня"

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр "Зимняя вишня" начали сносить в Кемерово, сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Площадку расчищают от строительного мусора. Будет демонтировано наружное оборудование, которое можно вывезти и сохранить. Служба спасения с гидравлическими инструментами разберет шлагбаумы на территории и вентиляционное оборудование на кровле.

Торговый центр в Кемерово загорелся 25 марта текущего года. В результате пожара погибли 60 человек. Как сообщает ТАСС, ТЦ состоит из семи зданий, как расположенных рядом, так и отдельно стоящих. Его владельцами выступали около 40 собственников. В мае специалисты приступили к разбору отдельно стоящего и не пострадавшего от пожара строения, где располагались баня, сауна и автомойка.

Первоначально предполагалось, что комплекс будет снесен, а на его месте к 1 сентября разобьют парк или сквер. По последним данным, здесь будет обустроен стихийный мемориал, который появился на утро после трагедии и был разобран в июне.-0-