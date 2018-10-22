В Керчи проверят медучреждения, выдавшие справки для покупки оружия стрелявшему в колледже

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения, которые выдали медицинские справки для приобретения оружия устроившему стрельбу и взрыв студенту политехнического колледжа, начали проверять в Керчи. Об этом сообщает ТАСС.

В Минздраве Крыма рассказали, что проверка затронет, в частности, психоневрологический диспансер и поликлинику Керчи.

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Как отметил декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный, действия студента, который совершил нападение на политехнический колледжа в Керчи, соответствовали модели поведения героя компьютерной игры: он уверенно стрелял по людям, а также по окнам и компьютерам. Такие выводы профессор сделал после изучения видео с места ЧП. Ученый также подчеркнул, что надпись "Ненависть" на футболке студента указывает, что он чувствовал безысходность, вероятно, именно это стало причиной его агрессии. Он добавил, что в психологии есть такое понятие, как "мортидо", то есть, стремление к смерти, и, как считает Евгений Черный, именно ему следовал молодой человек. Все действия парня были продуманы заранее.

Трагедия в Керчи стала, в том числе, результатом глобализации через интернет - Путин "Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей, и они хватают вот этот суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", - считает президент РФ Владимир Путин.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. В больницах Крыма остаются 25 человек, 14 из них дети, 11 - совершеннолетние. Еще 25 пострадавших находятся в клиниках Москвы и Краснодарского края. По уточненным данным, всего в результате взрыва и стрельбы пострадали не менее 73 человек. Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по статье "Теракт", однако позже переквалифицировал на статью "Убийство".-0-