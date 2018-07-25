В Киеве ливень затопил улицы и обвалил конструкции моста

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливень затопил часть улиц и обвалил конструкции моста в Киеве, в некоторых районах прошел град, сообщают местные СМИ.

Сегодня украинская столица пережила один из сильнейших дождей в этом году. Затопленными оказались часть улиц, подземные переходы, административные здания. Стихия повалила несколько деревьев, из-за чего пострадали автомобили.

Ливень привел к транспортному коллапсу, пробки достигли рекордных 10 баллов. Поврежденным из-за непогоды оказался мост на пересечении улиц Кирилловской и Телиги - сместилась часть земли и конструкций моста, движение по нему ограничено.-0-