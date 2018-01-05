В Китае 10 человек погибли из-за сильных снегопадов

5 января, Пекин/БЕЛТА - Синьхуа/. Жертвами сильных снегопадов за последние три дня в центральных и восточных районах Китая стали 10 человек. Об этом сообщил Государственный комитет Китая по минимизации ущерба от стихийных бедствий.

Сильные снегопады и снежные бури повредили около 400 жилых строений, местные власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия около 200 человек.

Также был нанесен ущерб сельскохозяйственным культурам на площади более 13 тыс. га. в провинциях Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу. Прямой экономический ущерб на данный момент составляет 510 млн юаней (около $76 млн).

Центральная метеорологическая служба Китая 4 января повысила с желтого до оранжевого уровень опасности из-за снегопадов и ледяного дождя в ряде центральных и восточных провинций страны. Сильные снегопады нарушили транспортное сообщение в ряде регионов Китая.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений об опасных метеорологических, природных и других явлениях, в которой уровень опасности в порядке возрастания обозначается синим, желтым, оранжевым или красным цветами.-0-