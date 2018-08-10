В Китае 14 человек заразились сибирской язвой

10 августа, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 14 человек заразились сибирской язвой в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунц.
Случаи заражения кожной формой сибирской язвы зафиксированы в уездах Цзямусы и Илань и городском округе Цитайхэ. Один из инфицированных уже выписан из больницы, 10 человек проходят лечение в медицинских учреждениях Харбина, двое - в городе Цзямусы и один - в Цзиси. Пациенты идут на поправку.
Основными переносчиками заболевания являются коровы, бараны и другой крупный рогатый скот. Человек может быть инфицирован воздушно-капельным путем, через контакт с шерстью больного животного или при использовании его мяса в качестве пищи. Как отметили эпидемиологи, нынешняя вспышка заболевания вызвана температурными и погодными условиями - аналогичные по масштабу случаи происходили в 2016 и 2017 годах.-0-
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