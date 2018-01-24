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В Китае 1,5 тыс. рабочих за 8,5 часа построили железнодорожную развязку

В мире 24.01.2018 | 15:58
Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА
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24 января, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. В Китае 1,5 тыс. рабочих за 8,5 часа построили железнодорожную развязку на станции в городе Лунъянь провинции Фуцзянь.

Проект позволил соединить три существующих магистрали со строящейся железной дорогой между городами Наньпин и Лунъянь. По этой трассе будут курсировать поезда, развивающие скорость до 200 км/ч.-0-

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Китай, строительство
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