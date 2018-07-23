В Китае из-за наводнений погибли 12 человек

23 июля, Хух-Хото /БЕЛТА - Синьхуа/. В автономном регионе Внутренняя Монголия (север Китая) из-за наводнений, к которым привели проливные дожди, 12 человек погибли, еще трое считаются пропавшими без вести.
Ливни привели к разрушению ряда автотрасс и гидрологических сооружений. Более чем 300 домов было разрушено, более 9 тыс. человек эвакуировано, пострадало порядка 157 тыс. га посевных площадей. Нанесенный стихией ущерб оценивается в 637 млн юаней ($94 млн).
В регионе продолжает действовать "красный" уровень угрозы (максимальный по принятой в Китае четырехцветной шкале предупреждения об опасности). Ливни в данной области продолжатся, они могут вызвать новые наводнения и оползни.-0-
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