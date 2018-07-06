В Китае из-за проливных дождей эвакуированы более 16 тыс. человек

6 июля, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. В юго-восточной провинции Китая Цзянси из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями, эвакуированы более 16 тыс. человек. Ливни в провинции начались еще в четверг ночью, затопив низменные городские и сельские районы.
Кроме того, из-за проливных дождей в городе Чунцин на юго-западе Китая на железную дорогу сошел оползень, нарушив тем самым движение поездов. Железнодорожные пути завалило около 3 тыс. куб. м земли и камней. Участок путей между городами Чунцин и округом Хуайхуа был закрыт, на расчистку завала отправлены рабочие.-0-
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