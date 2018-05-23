В Китае из-за проливных дождей эвакуированы почти 4,5 тыс. человек

23 мая, Чэнду /БЕЛТА - Синьхуа/. В общей сложности 4 437 человек были эвакуированы в результате проливных дождей, обрушившихся на провинцию Сычуань (Юго-Западный Китай).
В период с 20 по 22 мая в городе Эмэйшань максимальное количество выпавших осадков достигло 332 мм.
По официальным данным, поступило более 100 сообщений о бедствиях геологического характера или же о рисках их возникновения. Люди из соответствующих районов были своевременно эвакуированы в безопасные места.-0-
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