В Китае из-за сильных ливней пострадали более 20 тыс. человек

4 июня, Наньнин /БЕЛТА - Синьхуа/. Более 20 тыс. человек пострадали из-за сильных ливней, обрушившихся на ряд районов Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Сильные дожди начались в стране еще в воскресенье и привели к переселению 50 человек, потерям урожая на 520 га, а также нанесли финансовый урон в 8 млн юаней ($1,25 млн).

По прогнозам, сильные дожди продолжатся в регионе еще несколько дней.-0-