22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае из-за тайфуна "Ампил" эвакуировали почти 400 тыс. человек, сообщают информагентства.
Десятый за этот год тайфун обрушился сегодня на побережье острова Чунмин возле Шанхая. Порывы ветра в эпицентре достигали 100 км/ч. "Ампил" продвигается вглубь материка на северо-запад. Объявлено предупреждение о повышенной опасности.
Свыше 40 тыс. судов в прибрежных районах вернулись в порты, выход в море в ближайшие два дня не рекомендуется. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. Отменены или отложены запланированные на воскресенье крупные спортивные мероприятия на открытом воздухе. Аварийные службы работают в экстренном режиме.
Данных о пострадавших от тайфуна пока нет.-0-
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