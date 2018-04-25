В Китае конфисковано 600 компьютеров для майнинга биткоинов

25 апреля, Тяньцзинь /БЕЛТА - Синьхуа/. Полиция города Тяньцзинь (Северный Китай) конфисковала 600 компьютеров, с помощью которых совершалась добыча криптовалюты, или майнинг биткоинов, сообщает информагентство Синьхуа. Это произошло после того, как местная электрокомпания заявила об аномальном потреблении электроэнергии.

Как известно, майнинг биткоинов представляет собой очень энергоемкий процесс, который в основном зависит от высокопроизводительных компьютеров. Расходы на электричество таких 600 компьютеров за месяц оцениваются в сотни тысяч юаней.

По сообщению полиции, 5 человек находятся под следствием, еще один задержан. Данный факт является крупнейшим случаем, связанным с хищением электроэнергии в последние годы.-0-