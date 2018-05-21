В Китае могут снять ограничения на количество детей в семье

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Китая планирует отменить ограничения на число детей в семье, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что подобная мера поможет решить проблему старения населения. Кроме того, руководство страны рассчитывает, что, скорректировав демографическую политику, оно избавится от постоянной критики со стороны международных организаций. По мнению правозащитников, ограничение рождаемости нужно расценивать как вмешательство государства в частную жизнь.

По имеющейся информации, правительственное решение об отмене ограничений относительно количества детей в семье может вступить в силу уже к концу 2018 года.

Политика ограничения рождаемости "одна семья - один ребенок" была введена в КНР в 1979 году, когда государство оказалось перед угрозой демографического взрыва. С 2016 года в стране действует новый закон, разрешающий китайским семьям иметь не более двух детей.-0-