В Китае началось массовое производство биоразлагаемого пластика

22 октября, Чанчунь /БЕЛТА - Синьхуа/. В Китае приступили к массовому производству биоразлагаемого пластика, созданного на основе двуокиси углерода. Об этом сообщили в Чанчуньском институте прикладной химии Академии наук Китая.
Углекислый газ является парниковым газом. Вместе с этим он относится к числу дешевых углеродных ресурсов. Разлагаемый бактериями пластик на основе диоксида углерода отличается не только экологической безопасностью, но и экономичностью.
Научные сотрудники института начали исследование биологических материалов на основе двуокиси углерода в 1997 году. "Создать биоразлагаемые материалы на основе двуокиси углерода теоретически не сложно, трудность заключается в разработке высокоактивного катализатора синтеза высокомолекулярных материалов и оптимизации их качества при условии снижения себестоимости", - сказал старший научный сотрудник института Ван Сяньхун.
Старший научный сотрудник института вместе с коллегами завершили технологический процесс создания нового материала в 2014 году. В ходе разработки специалисты получили патенты как в Китае, так и в Японии, США.
Новый полимер, как сообщается, применяется для изготовления пакетов, упаковочных материалов и сельскохозяйственной пленки. В частности в Китайской академии сельскохозяйственных наук уже четыре года подряд тестируют биоразлагаемую пленку.
Ван Сяньхун уверен в коммерческом успехе этой продукции. "Если объем производства нового вида пластика достигнет 300 тыс. т в год, то его себестоимость в дальнейшем снизится", - заявил он.-0-
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