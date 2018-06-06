В Китае пожар в заповеднике уничтожил более 5 тыс. га леса

6 июня, Хух-Хото /БЕЛТА - Синьхуа/. Пожар в заповеднике на территории автономного района Внутренняя Монголия КНР уничтожил 5,1 тыс. га леса. Об этом сообщили местные власти.
Огонь разгорелся 1 июня на территории национального заповедника Ханьма в северной части горного хребта Большой Хинган и к 3 июня распространился на соседнюю провинцию Хэйлунцзян.
Пожар удалось потушить лишь сегодня. К локализации были привлечены более 4 тыс. человек. Причиной возгорания называют удар молнии.-0-
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