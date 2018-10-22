В Китае при аварии в шахте погибли 3 горняка

22 октября, Цзинань /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. После аварии на шахте угольной компании "Лунъюнь" в провинции Шаньдун (восточный Китай) спасен один человек, трое погибли, 18 остаются заблокированы под землей.

На угольной шахте в уезде Юньчэн 20 октября около 23.00 по местному времени произошел так называемый горный удар. По предварительным данным, в шахте находились 334 человека, 312 успели подняться на поверхность, 22 человека были заблокированы под землей.

После происшествия местная администрация немедленно запустила план экстренного реагирования, на место аварии были направлены более 170 спасателей и пожарных.

В момент происшествия в шахте проходило строительство водоотвода.

Причины происшествия выясняются.-0-