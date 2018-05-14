В Китае строится уникальный противошумовой туннель для поездов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайской провинции Гуандун появится первый в мире звукоизоляционный туннель для скоростных поездов. Сооружение возводится для того, чтобы оградить от шума обитателей близлежащего природного заповедника, сообщает ТАСС.

Планируется, что длина туннеля, расположенного на одном из участков железной дороги Цзянмэнь-Маомин, составит 2 км. Полностью закрытая шумопоглощающая конструкция в настоящее время не имеет аналогов в мире.

Реализацией проекта, примерная стоимость которого оценивается примерно в $30 млн, занимается организация China Railway Guangzhou Group. По словам представителей компании, туннель позволит уменьшить вибрации и снизить уровень шума, производимого движущимися поездами, что создаст более комфортные условия для птиц и животных, проживающих в заповеднике "Птичий рай".

Заповедник "Птичий рай" площадью более 400 тыс.кв.м находится в 800 м от железнодорожного полотна. Огромный парк, населяемый различными видами птиц, является главной местной достопримечательностью.-0-