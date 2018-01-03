В Китае врач умерла от перегрузки после 18 часов работы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае 43-летняя женщина-врач Чжао Бянсян умерла после 18 часов непрерывной работы. Об этом пишет Asia One.
Отмечается, что женщина работала с 18.00 28 декабря до 12.00 29 декабря. От переутомления она потеряла сознание. Перед этим она проводила обход и спросила у дочери пациентки: "Как ваша мама?".
Чжао Бянсян 20 часов пытались реанимировать, однако все попытки не увенчались успехом. Врач умерла 30 декабря.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3814 BYN
|2.38 BYN
|2.389 BYN
|USD
|1.979 BYN
|1.986 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.4342 BYN
|3.41 BYN
|3.435 BYN