В Китае врач умерла от перегрузки после 18 часов работы

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае 43-летняя женщина-врач Чжао Бянсян умерла после 18 часов непрерывной работы. Об этом пишет Asia One.

Отмечается, что женщина работала с 18.00 28 декабря до 12.00 29 декабря. От переутомления она потеряла сознание. Перед этим она проводила обход и спросила у дочери пациентки: "Как ваша мама?".

Чжао Бянсян 20 часов пытались реанимировать, однако все попытки не увенчались успехом. Врач умерла 30 декабря.-0-