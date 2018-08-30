В Китае задержана главная подозреваемая по делу о крупном пожаре в отеле Харбина

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае задержали главную подозреваемую по делу о крупном пожаре в отеле Харбина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление местной полиции.

Ею оказалась 53-летняя сотрудница отеля Ли Яньбинь. Сейчас женщина находится под стражей, ее допрашивает полиция. При этом до сих пор не сообщается, какие именно действия, приведшие к трагическому пожару, совершила обвиняемая.

Накануне полиция города объявили вознаграждение в 300 тыс. юаней за помощь в задержании обвиняемой. Вечером 29 августа женщина попала на одну из камер видеонаблюдения в магазине, позже запись была передана в полицию и опубликована в интернете. Женщина была задержана утром 30 августа.

Как сообщалось ранее, пожар в одном из отелей Харбина с термальными источниками произошел утром 25 августа. Площадь возгорания составила около 400 кв.м. Жертвами пожара стали 20 человек, 23 пострадали. В основном это пожилые люди, приехавшие в составе тургруппы из Пекина на отдых.-0-