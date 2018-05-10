В Китае запущена тестовая безрельсовая система умных трамваев

10 мая, Пекин /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Первая в мире безрельсовая система умных трамваев запущена в трехмесячную пробную эксплуатацию в городе Чжучжоу провинции Хунань (Юго-Восточный Китай). Внешне такие трамваи не сильно отличаются от традиционных, однако двигаются они по виртуальным рельсам.

Общая протяженность маршрута составляет 3,057 км. В качестве источника энергии умные трамваи используют электричество. Они двигаются по городским дорогам, следуя дорожным отметкам, и не нуждаются в надземной системе передачи электроэнергии. С помощью технологии следования и контроля над виртуальными рельсами транспорт получает сигналы от центрального блока управления и распознает дорожные отметки через свои сенсоры. Максимальная проектная скорость электронных трамваев составляет 70 км/ч.

Безрельсовые трамваи могут двигаться автоматически, даже поворот или смена дорожной полосы не требуют вмешательства водителя. При этом с целью обеспечения безопасности в трамваях все еще имеются водители для подачи сигналов. Однако в будущем при помощи навигационной системы "Бэйдоу" станет возможным полностью автоматизированное вождение.-0-

Фото Жэньминь Жибао