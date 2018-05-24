В КНДР демонтировали полигон для ядерных испытаний

24 мая, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В КНДР сегодня демонтировали полигон Пхунгери, на котором ранее проводились испытания ядерной программы страны. Об этом Ренхап сообщают южнокорейские журналисты, присутствовавшие во время процесса демонтажа.

Военные из КНДР взорвали три испытательные шахты на полигоне, уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

Для наблюдения за процессом демонтажа в КНДР были приглашены журналисты из Республики Корея, Китая, США, России и Великобритании. При этом до последнего момента не было известно, смогут ли южнокорейские репортеры посетить мероприятие, так как КНДР не принимала от Республики Корея список журналистов, которые планируют поехать на церемонию закрытия ядерного полигона.

Пхунгери являлся одним из важнейших для ядерной программы КНДР объектов. Именно там с 2006 по 2017 год были проведены все шесть ядерных испытаний страны, включая испытания термоядерной бомбы.

Договоренность о закрытии ядерного полигона Пхунгери и проведении соответствующей публичной церемонии была достигнута на переговорах между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые прошли 27 апреля в пограничном Пханмунджоме.-0-