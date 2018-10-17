В колледже в Керчи обнаружено взрывное устройство

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты обнаружили в колледже в Керчи, где сегодня произошло массовое убийство, взрывное устройство, его сейчас изучают, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрея Пржездомского.

"Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство", - сказал представитель НАК в эфире телеканала РБК.

Взрыв в колледже в Керчи является терактом - первый замглавы Росгвардии Согласно последним сведениям, большинство из погибших - учащиеся. В результате инцидента пострадали около 50 человек. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Между тем Следственный комитет РФ переквалифицировал дело, возбужденное после событий в колледже, со статьи "Теракт" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". По данным СК, студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. При этом ранее сообщалось, что в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство.

По данным НАК, погибли 17 человек. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали.-0-