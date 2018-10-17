В колледже в Керчи произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в политехническом колледже в городе Керчь, есть погибшие и пострадавшие, сообщает ТАСС.
По имеющимся сведениям, взрыв прогремел сегодня днем. На место происшествия следуют экстренные службы. Как сообщили медики, число раненых составляет около 10 человек.
Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газового баллона.
Подробности случившегося уточняются.-0-
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