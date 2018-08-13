В Колумбии из-за наводнения эвакуированы 30 тыс. человек

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди привели к наводнению в Колумбии, эвакуированы около 30 тыс. человек, сообщает El Colombiano.

Наибольший ущерб нанесен департаменту Путумайо и его административному центру - городу Мокоа. Здесь из-за обильных осадков повреждены 105 домов, а также несколько мостов.

Благодаря тому что система оповещения сработала вовремя, жертв наводнения удалось избежать.-0-