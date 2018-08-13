В Колумбии из-за наводнения эвакуированы 30 тыс. человек

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные дожди привели к наводнению в Колумбии, эвакуированы около 30 тыс. человек, сообщает El Colombiano.
Наибольший ущерб нанесен департаменту Путумайо и его административному центру - городу Мокоа. Здесь из-за обильных осадков повреждены 105 домов, а также несколько мостов.
Благодаря тому что система оповещения сработала вовремя, жертв наводнения удалось избежать.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3554 BYN
|2.354 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.0707 BYN
|2.065 BYN
|2.074 BYN
|RUB
|3.0415 BYN
|3.03 BYN
|3.06 BYN