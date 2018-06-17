В Колумбии стартовал второй тур выборов президента

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Колумбии в 16.00 по московскому времени стартовал второй тур выборов президента, сообщают информагентства.

По всей стране открылись более 11 тыс. участков для голосования, готовых принять около 36,2 млн избирателей.

По итогам первого тура, который проводился 27 мая, во второй прошли Иван Дуке с 39,14% голосов и Густаво Петро с 25,08%.

Опрос Стратегического латиноамериканского центра геополитики (CELAG), за 10 дней до выборов показал, что разрыв между кандидатами составляет всего 5,5%. Президент в Колумбии избирается на четыре года без права переизбрания.-0-