В Конго снова зафиксирована лихорадка Эбола

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила новую вспышку заболеваний лихорадкой Эбола на востоке Конго. Предыдущая вспышка, девятая по счету, была зафиксирована здесь 8 мая нынешнего года. Всего в Конго в результате лихорадки Эбола уже погибли 33 человека. "Правительство Демократической Республики Конго объявило сегодня, что предварительные лабораторные анализы показали ряд случаев заболевания Эболой в провинции Северное Киву в 2500 километрах от Экваториальной провинции", — сообщила ВОЗ.
В указанный район уже направлены специалисты, которые помогут ликвидировать вспышку. В организации подчеркнули, что лихорадка Эбола уже стала постоянной угрозой для Конго, но новая вспышка будет побеждена, как и предыдущие.
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