В Ленинградской области загорелся торговый центр "Меньшиков Холл"

Торговый центр "Меньшиков Холл" загорелся в Ленинградской области 9 июня. Спасатели получили сигнал в 16.40. При выполнении кровельных работ в двухэтажном здании загорелся битум и изоляционный материал.

По причине угрозы распространения пламени и плохого водоснабжения в 17.12 пожару присвоили первый номер, в 17.35 — второй, а в 17.44 — третий номер сложности по пятибалльной шкале. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Посетителей в здании торгового центра не было, пострадавших нет. В ликвидации пожара участвуют десять единиц спецтехники и 50 человек личного состава.

Торгово-развлекательный комплекс "Меншиков Холл" находится в городе Ломоносов. Общая площадь комплекса - более четырех тысяч квадратных метров. В здании находятся магазины, кафе и компании сферы услуг.