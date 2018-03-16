В Мадриде прошли массовые беспорядки, пострадали 14 человек

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре испанской столицы прошли массовые беспорядки, пострадали как минимум 14 человек, сообщают информагентства.

Беспорядки спровоцировала гибель 35-летнего выходца из Сенегала Маме Мбаге. Мужчина проживал в Испании 14 лет и был уличным торговцем. Знакомые Маме Мбаге утверждают, что его гибель наступила в результате погони, которую полицейские на мотоциклах устроили за уличными торговцами. По их словам, Маме Мбаге, убегая от полицейских, потерял сознание и скончался от сердечной недостаточности.

После этого в центре Мадрида началась стихийная демонстрация, которая вылилась в массовые беспорядки. Протестующие громили автобусные остановки, поджигали мусорные контейнеры и автомобили. В ответ полиция применила против нарушителей резиновые пули.

Среди пострадавших не менее десяти полицейских и четверо горожан. Шесть человек задержаны полицией.-0-